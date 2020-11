Traffico Roma del 25-11-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Luceverdebuona giornata e ben trovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara a causa di un incidente sulla tangenziale est code all’interno della nuova galleria in direzione Nomentana Salaria ripercussioni sul tratto Urbano della A24 a partire da via Fiorentini mentre sulla via Salaria all’altezza della motorizzazione abbiamo disagi per lavori in corso lo sciopero della trasporto pubblico chiusa la metro C in servizio Ma come no corse la-lido e la termini-centocelle ricordiamo che lo sciopero terminerà alle 12:30 Si concluderà invece alle 21 lo sciopero in ferrovie i treni regionali garantiscono soltanto i servizi essenziali vicino Piazza dei Re diancora chiusa via Taranto mentre a Ostia di nuovo percorribile Viale Paolo Orlando ricordiamo che per supportare le persone anzianecapitale ha ...