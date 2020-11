The Medium per Xbox Series X/S e PC in un nuovo trailer che svela un misterioso personaggio (Di mercoledì 25 novembre 2020) Bloober Team ha pubblicato un nuovo trailer per il suo prossimo gioco horror in terza persona The Medium. Il trailer presenta un nuovo personaggio modellato sull'attore polacco Marcin Doroci?ski. Il suo nome non è stato ancora rivelato, ma potete vederlo in azione nel nuovo video. Apparentemente, non sembra proprio un tipo amichevole, ma non dovrebbe essere troppo sorprendente, vista la natura del titolo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Bloober Team ha pubblicato unper il suo prossimo gioco horror in terza persona The. Ilpresenta unmodellato sull'attore polacco Marcin Doroci?ski. Il suo nome non è stato ancora rivelato, ma potete vederlo in azione nelvideo. Apparentemente, non sembra proprio un tipo amichevole, ma non dovrebbe essere troppo sorprendente, vista la natura del titolo. Leggi altro...

Eurogamer_it : Un misterioso personaggio di #TheMedium si svela in un nuovo trailer. - badtasteit : #TheMedium: guarda il nuovo minaccioso trailer! - AnGeL3DaRk3 : RT @MondoXbox: The Medium ci mostra le sue terrificanti ambientazioni e rivela un nuovo personaggio - MondoXbox : The Medium ci mostra le sue terrificanti ambientazioni e rivela un nuovo personaggio - GamingTalker : The Medium, il nuovo trailer introduce un misterioso personaggio -

Ultime Notizie dalla rete : The Medium The Medium: il trailer “The Threats” svela un nuovo misterioso personaggio Game Legends Buzzoole firma la campagna di influencer marketing #SempreInsieme di Adaptil

L’agenzia firma il progetto che coinvolge 20 creator tra top, micro, medium influencer e blogger con il compito di comunicare i benefici della gamma di feromoni dedicata al benessere dei cani ...

The Medium: il trailer “The Threats” svela un nuovo misterioso personaggio

Microsoft e Bloober Team hanno rilasciato un nuovo trailer dedicato al gioco horror The Medium, in cui viene mostrato un nuovo personaggio.

L’agenzia firma il progetto che coinvolge 20 creator tra top, micro, medium influencer e blogger con il compito di comunicare i benefici della gamma di feromoni dedicata al benessere dei cani ...Microsoft e Bloober Team hanno rilasciato un nuovo trailer dedicato al gioco horror The Medium, in cui viene mostrato un nuovo personaggio.