Sulle ali del galoppo | Simona Scanni – non vedente – a cavallo da sola sul suo Giove

Ci sono delle storie che sanno raccontare la forza della passione con poche parole, d'impatto come una cascata. Realtà straordinarie, che sembrano di super eroi, ma che – vissute nella quotidianità – diventano quasi un'abitudine. Sì, perché per i frequentatori del Centro Equestre Roma ASD di Ostia Antica (RM), è diventata normalità salutare Simona Scanni – classe 1963, diventata non vedente a causa della patologia pseudoxantoma elastico – mentre accompagna da sola il suo cavallo Giove nel paddock, quando lo pulisce, sella e dissella in completa autonomia o trotta da sola nel rettangolo da dressage seguita dal fidato istruttore Alberto (de Giorgio, istruttore federale e direttore tecnico della struttura). Sembrano due mondi incompatibili: l'Equitazione al buio, insieme ...

