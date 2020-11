Solidarietà alimentare, per il Sannio arrivano 2,3 milioni: ecco quanto spetta ai Comuni (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti“In questa drammatica situazione emergenziale riteniamo fondamentale tutelare soprattutto quelle fasce di popolazione in condizioni di estrema fragilità e bisogno economico. Perciò, con il Decreto Ristori Ter abbiamo individuato ulteriori 400 milioni da destinare ai Comuni per misure urgenti di Solidarietà alimentare. Entro 7 giorni dall’entrata in vigore del decreto (24 novembre) i fondi verranno erogati con le stesse modalità utilizzate durante la prima ondata: gli Uffici dei Servizi sociali territoriali dovranno individuare i contributi e la relativa platea dei beneficiari, scegliendo tra i “nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e a quelli in stato di bisogno”. In particolare, ciascun Comune sarà destinatario di un importo, calcolato in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti“In questa drammatica situazione emergenziale riteniamo fondamentale tutelare soprattutto quelle fasce di popolazione in condizioni di estrema fragilità e bisogno economico. Perciò, con il Decreto Ristori Ter abbiamo individuato ulteriori 400da destinare aiper misure urgenti di. Entro 7 giorni dall’entrata in vigore del decreto (24 novembre) i fondi verranno erogati con le stesse modalità utilizzate durante la prima ondata: gli Uffici dei Servizi sociali territoriali dovranno individuare i contributi e la relativa platea dei beneficiari, scegliendo tra i “nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e a quelli in stato di bisogno”. In particolare, ciascun Comune sarà destinatario di un importo, calcolato in ...

