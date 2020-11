Scomparsa Maradona | lutto cittadino a Napoli Il sindaco | “Intitoliamogli lo stadio”

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando“. Lo scrive ilde Magistris su Twitter. L’omaggio del comune dia Diego Armando. Stadio San Paolo illuminato in onore del campione argentino scomparso nelle scorse ore. Il tempio di Fuorigrotta ricorda così il suo Dio del calcio.proclamato daldide Magistris. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

GiuseppeConteIT : Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenti… - ciropellegrino : Penso che oggi il mondo intero debba giungere a Napoli con lo zucchero e il caffé come si fa quando si fa 'la visit… - MassimoCaputi : La scomparsa di #Maradona lascia un vuoto incredibile, incolmabile, inaspettato. Diego è IL Calcio: la sensazione è… - NicFra99 : RT @GiuseppeConteIT: Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticab… - alexlobov : RT @GiuseppeConteIT: Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticab… -

“Non so se sia opportuno ma comunque lo faccio”, ha esordito il parlamentare di Fdi che poi ha aggiunto: “Devo purtroppo annunciare che è scomparso Maradona, lo sportivo, il calciatore che credo che ...Anche Pelé si unisce ai messaggi di lutto per la scomparsa del "Pibe de Oro", Diego Armando Maradona, avvenuta oggi a soli 60 anni. "Che triste notizia. Ho perso un grande amico - dichiara in un ...