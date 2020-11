SBK, Davies e Go Eleven a un passo dal sì, Barni prosegue il casting (Di mercoledì 25 novembre 2020) La stagione 2021 del mondiale Superbike è ufficialmente iniziata con la due giorni di test a Jerez della settimana scorsa, ma il capitolo mercato resta tutt'altro che chiuso, con alcuni team ancora in ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 25 novembre 2020) La stagione 2021 del mondiale Superbike è ufficialmente iniziata con la due giorni di test a Jerez della settimana scorsa, ma il capitolo mercato resta tutt'altro che chiuso, con alcuni team ancora in ...

Ultime Notizie dalla rete : SBK Davies SBK, Black Friday Go Eleven: il sogno Chaz Davies pronto a diventare realtà GPone SBK, Davies e Go Eleven a un passo dal sì, Barni prosegue il casting

Mentre il gallese discute gli ultimi dettagli, il team di Barnabò resta in stand by: Rabat e Baz i favoriti, con Cortese possibile sorpresa. Motocorsa punta sulla novità, Brixx sulla continuità. Ecco ...

E infine il mercato piloti: Davies si vocifera vicinissimo a GoEleven, mentre tutto è ancora da definire per due squadre di primissimo piano come Motocorsa e Barni, per cui girano tantissimi nomi fra ...

