Roma, via Diawara: sfida alla Juventus per Locatelli (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Roma potrebbe cedere Diawara a gennaio e dare l'assalto a Locatelli, che piace anche alla Juventus sul mercato Torna d'attualità una possibile cessione a gennaio di Diawara in casa Roma. Il centrocampista ex Napoli sta avendo poco spazio nell'undici di Fonseca e a gennaio potrebbe cambiare maglia come scrive il quotidiano Leggo. Diawara piace in Premier League soprattutto a West Ham e Leicester, con la Roma che starebbe pensando a Manuel Locatelli per sostituirlo. Per il talento del Sassuolo, in evidenza anche in Nazionale, ci sarà però da superare la concorrenza della Juventus. Leggi su Calcionews24.com

