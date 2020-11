'Questo non è amore', il video della polizia per dire 'no' alla violenza alle donne (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un video per dire "no" alla violenza contro le donne e ribadire il costante impegno alla lotta contro Questo odioso fenomeno: quello realizzato dalla polizia in occasione della giornata istituita dall ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 25 novembre 2020) Unper"no"contro lee ribail costante impegnolotta controodioso fenomeno: quello realizzato din occasionegiornata istituita dall ...

Pontifex_it : Non siamo fatti per sognare le vacanze o il fine settimana, ma per realizzare i sogni di Dio in questo mondo. Egli… - AndreaOrlandosp : Quelli che hanno proposto la riapertura delle piste da sci sapevano benissimo che era irricevibile. Continua un dep… - Giorgiolaporta : Migliaia di persone che non hanno mai fatto il test, risultano positive al #COVID19. Questo avviene nella… - AndreaNails2000 : RT @blaaacksss: Raga io questo video non lo supero #andreadamante #damellis #uominiedonne - Matthewcost : RT @trash_italiano: E poi c’è questo che non so che tutorial sia, penso quando non c’è fila alla cassa -