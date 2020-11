MOVIOLA – Inter-Real Madrid, fallo di Barella su Nacho: è calcio di rigore (VIDEO) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Comincia male la partita dell’Inter. Nel match contro il Real Madrid, valevole per la quarta giornata della Champions League 2020/2021, i ragazzi di Zinedine Zidane attaccano e dopo un’azione prolungata si guadagnano il calcio di rigore per un fallo di Barella su Nacho, per l’arbitro Taylor non ci sono dubbi ed indica il dischetto. Il contatto tra il piede di Barella e quello di Nacho è leggero, ma tanto basta per sbilanciarlo. Hazard dal dischetto non sbaglia, è 0-1. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Comincia male la partita dell’. Nel match contro il, valevole per la quarta giornata della Champions League 2020/2021, i ragazzi di Zinedine Zidane attaccano e dopo un’azione prolungata si guadagnano ildiper undisu, per l’arbitro Taylor non ci sono dubbi ed indica il dischetto. Il contatto tra il piede die quello diè leggero, ma tanto basta per sbilanciarlo. Hazard dal dischetto non sbaglia, è 0-1. In alto il. SportFace.

