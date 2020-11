Maradona | le lacrime di Ferlaino | “Ci mancherai | eri un genio”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Era lo spirito di Napoli, ha rappresentato la città del mondo, sono molto emozionato e piango come piangono tutti i napoletani”. Così Corrado, ex presidente del Napoli che ha portato nel 1984 Diego Armandoall’ombra del Vesuvio. “È stato stato molto per il calcio e per il Napoli. Con lui il Napoli ha vinto gli unici due scudetti e la coppa Uefa. Sono distrutto – continua– Non ho parole, non saprei cosa dire. Sono andato a trovarlo in Argentina quando stava male, è stato male parecchie volte ma ha sempre sperato le crisi. E’ una cosa arrivata improvvisamente”. Poi i ricordi: “Un fuoriclasse, un genio assoluto e ai geni non si può chiedere anche di essere uomini comuni. Aveva grandi responsabilità e forse non è riuscito a portarle avanti, le ha subite. Quelli sono stati anni ...