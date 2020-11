PalermoToday : L’operatrice dello sportello antiviolenza: “Questo secondo lockdown per le donne è massacrante”… -

Ultime Notizie dalla rete : operatrice dello

Today.it

#NonSeiSola è l’hashtag scelto dai comuni del Distretto Socio-Sanitario Rm 6.1. per celebrare la Giornata contro la violenza sulle donne di questo 2020.Nella giornata di oggi, #25Novembre, a Grottafer ...In occasione della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha illustrato iniziative e azioni pro ...