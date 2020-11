LOL: Chi ride è fuori: in arrivo su Amazon un nuovo comedy show (Di mercoledì 25 novembre 2020) “LOL: Chi ride è fuori” è un nuovo comedy show italiano che si prepara al debutto su Amazon Prime Video. Alla conduzione Fedez e Mara Maionchi Nel 2021 su Amazon Prime Video debutterà un nuovo comedy show italiano. Si intitola “LOL: Chi ride è fuori” e vede alla conduzione Fedez e Mara Maionchi. Le regole del gioco Per riuscire a conquistarsi il montepremi in palio del valore di 100.000 euro, che andrà poi devoluto in beneficienza, i concorrenti (dieci comici professionisti) dovranno cercare di non ridere alla battute dei loro avversari. Tra i concorrenti di Lol figurano Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The ... Leggi su zon (Di mercoledì 25 novembre 2020) “LOL: Chi” è unitaliano che si prepara al debutto suPrime Video. Alla conduzione Fedez e Mara Maionchi Nel 2021 suPrime Video debutterà unitaliano. Si intitola “LOL: Chi” e vede alla conduzione Fedez e Mara Maionchi. Le regole del gioco Per riuscire a conquistarsi il montepremi in palio del valore di 100.000 euro, che andrà poi devoluto in beneficienza, i concorrenti (dieci comici professionisti) dovranno cercare di nonre alla battute dei loro avversari. Tra i concorrenti di Lol figurano Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The ...

