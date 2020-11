Lo studio delle acque reflue come indicatore di focolai di Covid-19 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le analisi delle acque, dell'aria e delle superfici degli ambienti lavorativi e ospedalieri possono, fornire una panoramica completa sulla diffusione del coronavirus. Gli esperti del Gruppo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le analisi, dell'aria esuperfici degli ambienti lavorativi e ospedalieri possono, fornire una panoramica completa sulla diffusione del coronavirus. Gli esperti del Gruppo ...

