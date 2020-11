L’istantanea – Non c’è più il Dieci. Maradona e la misura di cosa può essere e fin dove può giungere il genio (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non c’è più il Dieci! Forse faranno un film su quest’istante, sul momento in cui Diego Armando Maradona, el pibe de oro, ha finito di esistere in terra. Un uomo grandioso e tragico, davvero l’eroe di due mondi, dell’America del Sud e del Sud dell’Europa, che ha fatto brillare il cuore grazie a una palla, all’estetica del gioco, al modo con il quale la teneva incollata a sé e la portava fin dentro la porta, fin oltre la porta. Maradona non è stato soltanto un campione sportivo, della misura e della grandezza ineguagliabili. E’ stato egli stesso la misura di cosa può essere e fin dove può giungere il genio, l’estro, malgrado il fisico assomigliasse a una chiatta: largo, tozzo, pesante. Maradona ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non c’è più il! Forse faranno un film su quest’istante, sul momento in cui Diego Armando, el pibe de oro, ha finito di esistere in terra. Un uomo grandioso e tragico, davvero l’eroe di due mondi, dell’America del Sud e del Sud dell’Europa, che ha fatto brillare il cuore grazie a una palla, all’estetica del gioco, al modo con il quale la teneva incollata a sé e la portava fin dentro la porta, fin oltre la porta.non è stato soltanto un campione sportivo, dellae della grandezza ineguagliabili. E’ stato egli stesso ladipuòe finpuòil, l’estro, malgrado il fisico assomigliasse a una chiatta: largo, tozzo, pesante.ha ...

