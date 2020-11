L’Allieva 4 senza Lino Guanciale? L’indiscrezione che fa tremare i fan (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’Allieva 4 si farà ma senza Lino Guanciale? Questa è l’incredibile indiscrezione che sta facendo tremare i fan della fiction Rai nelle ultime ore. A lanciare il gossip è il settimanale Nuovo che regala una speranza in più al pubblico affezionato alle storie di Alice Allevi, ma a una dolorosa condizione. La terza stagione de L’Allieva si è conclusa a inizio novembre con un boom di ascolti. Il successo della fiction e la popolarità della saga letteraria, scritta da Alessia Gazzola, da cui è tratta, hanno fatto sì che l’adattamento televisivo si traducesse in un ottimo prodotto. Seppur la terza stagione non abbia fatto impazzire una buona parte degli spettatori – trame deboli, troppi personaggi da gestire – L’Allieva è indubbiamente una delle fiction di casa Rai ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020)4 si farà ma? Questa è l’incredibile indiscrezione che sta facendoi fan della fiction Rai nelle ultime ore. A lanciare il gossip è il settimanale Nuovo che regala una speranza in più al pubblico affezionato alle storie di Alice Allevi, ma a una dolorosa condizione. La terza stagione desi è conclusa a inizio novembre con un boom di ascolti. Il successo della fiction e la popolarità della saga letteraria, scritta da Alessia Gazzola, da cui è tratta, hanno fatto sì che l’adattamento televisivo si traducesse in un ottimo prodotto. Seppur la terza stagione non abbia fatto impazzire una buona parte degli spettatori – trame deboli, troppi personaggi da gestire –è indubbiamente una delle fiction di casa Rai ...

64daisy : @LinoGuanciale Lino è vero che non farai l’allieva 4?Senza di te,non ha senso fare l’allieva. - Lucia09971520 : @IngegnerCarla Carla gira voce che vogliate fare una quarta stagione senza CC alias Lino Guanciale, spero che siano… - GiuseppaCiadam1 : @Francesca241201 @IngegnerCarla @alemastronardif @LinoGuanciale Sono d'accordo senza Lino Guanciale non esiste l'al… - The_Princess__K : @IngegnerCarla Non ti nascondo che è una paura che ho quando sento parlare di Allieva 4 perché anche in passato per… - ZiayettaS : Eh no, l’Allieva solo con Alessandra e senza Lino assolutamente NO. È già inutile continuare una storia che ha avu… -

