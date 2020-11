Juventus | Pirlo | «A Dybala mancano forza e lucidità» – VIDEO

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Andreaha commentato la prestazione di Paulocontro il Ferencvaros. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Juve –Andreacommenta in conferenza stampa la prestazione di Pauloin-Ferencvaros. Ecco le sue parole.– «Ha fatto una buona partita, viene da un periodo di infezioni e antibiotici. Manca ancora dinelle gambe e di, ha bisogno di allenarsi ancora. Ma sta lavorando sodo e sono soddisfatto perché ha dato il massimo come tutti gli altri». Leggi su Calcionews24.com

La Juve ha pressato molto male contro il Ferencvaros, con Dybala e Ronaldo in costante inferiorità numerica. Tanti problemi senza palla ...Ancora decisivo lo spagnolo: il suo gol vale la vittoria contro il Ferencvaros e il pass per gli ottavi di finale. Già cinque le reti in questa edizione di Champions ...