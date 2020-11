Involtini di zucchine gratinate

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Se cercate una ricetta facile e veloce da preparare, però veramente ricca di gusto dovete provare questa per gli . Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google NewsPangrattato Prosciutto crudo /cotto /speck Formaggio Sale q.b Olio extravergine di oliva Iniziamo la preparazione degli , quindi per prima cosa lavando e tagliando lenel lato lungo a fettine, con l’aiuto del tagliaverdure, poi una volta che avrete tagliato tutte lepassatele nel pangrattato e infine metettele in una teglia per il forno, aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e fate gratinare nel forno caldo preriscaldato a 200° per circa 10 minuti. Passati dieci minuti continuiamo la preparazione degli quindi togliete ledal forno e iniziate a farcire: ...