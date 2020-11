Inter-Real Madrid 0-2 | capolinea per i nerazzurri e Conte?

Leggi su zon

(Di mercoledì 25 novembre 2020) A San Siro,termina 2-0 per le Merengues.mai in partita e ridotti in 10 per l’espulsione di Vidal: addio alla Champions? Notte fonda a San Siro:si chiude in trionfo per le Merengues e apre ufficialmente il processo per l’andamento deiin Champions League. Per dovere di cronaca, il risultato finale dice 2-0 per i ragazzi di Zidane con i gol di Hazard (su calcio di rigore) al 6? e di Rodrygo allo scoccare dell’ora di gioco. Un successo ampiamente meritato dai madrileni che hanno avuto il predominio territoriale per tutto il primo tempo e metà ripresa, forti anche della superiorità numerica per l’espulsione di Vidal al 34? che ha facilitato ulteriormente il compito. King Arturo emblema del ...