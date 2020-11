Guendalina Tavassi, video intimi finiti online: “come l’ho scoperto, ora impossibile fermarli” (Di mercoledì 25 novembre 2020) La violenza contro una donna non va intesa unicamente come quella fisica. L’ex gieffina Guendalina Tavassi è una delle tante vittime di violenza. Da alcuni giorni l’influencer ha scoperto di essere stata derubata di alcuni suoi video intimi con il marito Umberto D’Aponte, poi diffusi tramite Telegram e Whatsapp e perfino caricati in alcuni dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 25 novembre 2020) La violenza contro una donna non va intesa unicamente come quella fisica. L’ex gieffinaè una delle tante vittime di violenza. Da alcuni giorni l’influencer hadi essere stata derubata di alcuni suoicon il marito Umberto D’Aponte, poi diffusi tramite Telegram e Whatsapp e perfino caricati in alcuni dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

L’era digitale ha allargato anche il concetto di violenza. La violazione della privacy oggi può provocare danni enormi. Lo sta vivendo in questi giorni sulla propria pelle Guendalina Tavassi, influenc ...

Rettifica all’articolo “Guendalina e i video intimi sul web: “Girano filmati con sei uomini, sei donne”

Con il presente articolo la redazione di Vocedinapoli.it rettifica l’immagine sbagliata allegata all’articolo dal titolo “Guendalina e i video intimi sul web: “Girano filmati con sei uomini, sei donne ...

L'era digitale ha allargato anche il concetto di violenza. La violazione della privacy oggi può provocare danni enormi. Lo sta vivendo in questi giorni sulla propria pelle Guendalina Tavassi, influenc ...