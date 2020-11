Grande Fratello Vip 5: Giada De Blanck vittima di body-shaming (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip i telespettatori hanno assistito alla bellissima sorpresa di Giada De Blanck a sua madre Patrizia. La sua presenza, tuttavia, ha dato voce a chi l’ha giudicata molto diversa rispetto agli altri anni. Se già durante l’ultima apparizione in casa qualcuno l’aveva criticata per il suo aspetto fisico, dopo l’ultima puntata sono arrivati numerosi insulti. Un vero e proprio caso di body-shaming che ha diviso il web. Grande Fratello Vip 5: Giada De Blanck presa di mira Durante l’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip, Patrizia ha ricevuto una sorpresa prima di essere eliminata dal reality. Con un bellissimo confronto, la figlia ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel corso dell’ultima diretta delVip i telespettatori hanno assistito alla bellissima sorpresa diDea sua madre Patrizia. La sua presenza, tuttavia, ha dato voce a chi l’ha giudicata molto diversa rispetto agli altri anni. Se già durante l’ultima apparizione in casa qualcuno l’aveva criticata per il suo aspetto fisico, dopo l’ultima puntata sono arrivati numerosi insulti. Un vero e proprio caso diche ha diviso il web.Vip 5:Depresa di mira Durante l’ultimo appuntamento delVip, Patrizia ha ricevuto una sorpresa prima di essere eliminata dal reality. Con un bellissimo confronto, la figlia ...

