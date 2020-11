Giovanni Ciacci | rivelazione sconvolgente contro la Guaccero

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 25 novembre 2020), il noto stylist della tv, ha fatto delle dichiarazioni sulla conduttrice Bianca: “Non si è comportata bene” E’ ormai un ospite fisso dei salotti domenicali di Barbara D’Urso, è un stylist d’eccellenza e non ha peli sulla lingua. La moda è la sua priorità e non perde occasioni per giudicare e criticare L'articolo proviene da YesLife.it.