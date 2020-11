Effetto covid | i rider protestano ma i loro portafogli si gonfiano?

Leggi su kronic

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Con le nuove riforme ed i vari decreti con lockdown annessi, l’attività delpotrebbe apparire in forte crescita ma non è detto che sia così. Motorini(web source)Nonostante questo sono non pochi i lavoratori che sembrerebbero aver beneficiato della crescita del settore delivery, riscontrando non pochi problemi soprattutto se dovesse passare il decreto salva imprese del ministro del lavoro Nunzia Catalfo. Negli ultimi anni il delivery ha visto crescere il prorpio settore in maniera esponenziale. Basta pensare a quante realtà sono nate negli ultimi anni, tra le quali le più famose risultano essere Glovo e Just eat, aziende che hanno creato un numero altissimo di posti di lavoro. Leggi qui –> Il delivery può realmente sistemare la crisi del settore food? Le proteste deiProteste dei ...