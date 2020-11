Detto Fatto, indignazione per il tutorial sexy sui tacchi. Il direttore di Rai2: «Errore gravissimo, mi scuso» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Detto Fatto “Un gravissimo Errore“. Il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo, ha bollato così – senza indulgenze – il caso dell’imbarazzante tutorial di Detto Fatto che ieri aveva mostrato alle donne come fare la spesa sui tacchi in modo sexy. Nel programma condotto da Bianca Guaccero, la pole dancer Emily Angelillo aveva spiegato al pubblico femminile alcune tecniche per muoversi tra gli scaffali del supermercato in modo intrigante. Un siparietto che ha suscitato polemiche e indignazione. Il tutorial su come fare la spesa MA COSA pic.twitter.com/NNjuto6K7J — Trash Italiano (@trash italiano) November 25, 2020 Proprio nei giorni in cui anche i palinsesti televisivi ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 25 novembre 2020)“Un“. Ildi, Ludovico Di Meo, ha bollato così – senza indulgenze – il caso dell’imbarazzantediche ieri aveva mostrato alle donne come fare la spesa suiin modo. Nel programma condotto da Bianca Guaccero, la pole dancer Emily Angelillo aveva spiegato al pubblico femminile alcune tecniche per muoversi tra gli scaffali del supermercato in modo intrigante. Un siparietto che ha suscitato polemiche e. Ilsu come fare la spesa MA COSA pic.twitter.com/NNjuto6K7J — Trash Italiano (@trash italiano) November 25, 2020 Proprio nei giorni in cui anche i palinsesti televisivi ...

