Damascelli | questo Dybala non serve | la Juventus non è una comunità di recupero

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Sul Giornale, Tonyè impietoso con la prestazione diin Champions contro il Ferencvaros. Pirlo lo ha sostituito al 17esimo della ripresa con Morata che ha segnato il gol del 2-1 per la. L’esperimento dicapitano è stata una scelta romantica e inutile, l’argentino è scarico, nonalla squadra che non è unadima ha bisogno soltanto di vincere schierando i migliori e non i reduci. Tutta la partita dellaè stata orribile. La fascia di capitano al braccio di, come detto, non ha trasferito particolari energie all’argentino alla ricerca di una identità smarrita. Un tiro in porta, di destro e poi il nulla per sessanta minuti. L'articolo ilNapolista.