Covid, i dati in Bergamasca - La mappa In 69 Comuni nessun caso da 1 settimana (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’area di Treviglio, dell’Isola e di Romano di Lombardia resta la più colpita: i dati di Ats Bergamo Comune per Comune riferiti alla settimana dal 19 al 24 novembre. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’area di Treviglio, dell’Isola e di Romano di Lombardia resta la più colpita: idi Ats Bergamo Comune per Comune riferiti alladal 19 al 24 novembre.

lorepregliasco : Oggi 853 morti COVID. I dati sui casi fortunatamente segnano un rallentamento della crescita, ma il numero di deces… - giorgio_gori : E questi sono i dati “ufficiali”. Quelli reali sono peggio. Tra marzo e aprile in Lombardia si è verificata una sov… - istsupsan : ?Come vengono raccolti i dati dei casi di #COVID19 nel sistema di sorveglianza dell’ISS? Come si definiscono i dece… - bb91687509 : RT @pfmajorino: Garattini: «I dati sui vaccini siano pubblici, la diffidenza dei no vax è alimentata dalla scarsa trasparenza» https://t.co… - AmoBergamo : #Bergamo Dal 18 al 24 novembre 1.510 nuovi casi in provincia: la mappa e i dati Comune per Comune -