Coronavirus, Salvini inventa il “divieto di albero di Natale” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Se è vero che il nostro Natale non potrà che essere differente dal solito, ciò che è altrettanto certo è che non esiste nessun “divieto di albero di Natale” imposto dal governo. Tuttavia, questo è uno dei divieti di cui Matteo Salvini si è lamentato al “Maurizio Costanzo Show“. Il leader della Lega si schiera contro coloro che spaventano gli Italiani, salvo poi inventare divieti ridicoli e inesistenti. >> Vaccino antinfluenzale in Lombardia, salta l’acquisto di 150mila dosi Natale in pandemia La discussione su cosa si potrà e cosa non si potrà fare a Natale sta interessando tutti gli Italiani. La diatriba tra i rigoristi, che temono un’impennata della curva, e tra coloro che invece non vorrebbero rinunciare a niente, continuerà con ogni probabilità per molte settimane. Sicuramente, il tema ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Se è vero che il nostro Natale non potrà che essere differente dal solito, ciò che è altrettanto certo è che non esiste nessundidiimposto dal governo. Tuttavia, questo è uno dei divieti di cui Matteosi è lamentato al “Maurizio Costanzo Show“. Il leader della Lega si schiera contro coloro che spaventano gli Italiani, salvo poire divieti ridicoli e inesistenti. >> Vaccino antinfluenzale in Lombardia, salta l’acquisto di 150mila dosi Natale in pandemia La discussione su cosa si potrà e cosa non si potrà fare a Natale sta interessando tutti gli Italiani. La diatriba tra i rigoristi, che temono un’impennata della curva, e tra coloro che invece non vorrebbero rinunciare a niente, continuerà con ogni probabilità per molte settimane. Sicuramente, il tema ...

