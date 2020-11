"Caro Zingaretti, non lascio Azione per l'accordo su Roma" (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Io sicuramente non lascio Azione, non ci penso proprio. Il Pd può scegliere tra tre opzioni: la prima, appoggiarmi; la seconda, proporre un candidato del Pd e chiederci di appoggiarlo, la terza, fare l’accordo con il M5s. Tutte opzioni legittime. Chiedermi di lasciare Azione vuol dire che non vogliono appoggiarmi. Amen. Zingaretti è insieme segretario del Pd e governatore del Lazio. Perché a me chiede di lasciare Azione?”. Carlo Calenda è più determinato che mai nella sua scelta di correre come sindaco della capitale, anche dopo le ultime interlocuzioni, per niente risolutive, con il segretario Dem Nicola Zingaretti. In questa intervista l’eurodeputato chiede anche un netto cambio di passo sul governo, “incapace” di gestire il recovery fund. L’appello al Pd e a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Io sicuramente non, non ci penso proprio. Il Pd può scegliere tra tre opzioni: la prima, appoggiarmi; la seconda, proporre un candidato del Pd e chiederci di appoggiarlo, la terza, fare l’con il M5s. Tutte opzioni legittime. Chiedermi di lasciarevuol dire che non vogliono appoggiarmi. Amen.è insieme segretario del Pd e governatore del Lazio. Perché a me chiede di lasciare?”. Carlo Calenda è più determinato che mai nella sua scelta di correre come sindaco della capitale, anche dopo le ultime interlocuzioni, per niente risolutive, con il segretario Dem Nicola. In questa intervista l’eurodeputato chiede anche un netto cambio di passo sul governo, “incapace” di gestire il recovery fund. L’appello al Pd e a ...

angela__mauro : 'Caro Zingaretti, non lascio Azione per l'accordo su Roma' Intervista all'eurodeputato Calenda: 'Governo incapace,… - GianckyMacca : RT @HuffPostItalia: 'Caro Zingaretti, non lascio Azione per l'accordo su Roma' - fabiospes1 : Chiedermi di lasciare ?@Azione_it? dire che non vogliono appoggiarmi. Amen. #Zingaretti è insieme segretario del… - h2oroberto : RT @mariolavia: Ah mi era sfuggita caro @marioricciard18 la tua definizione del Pd “partito di centro”. Non gliela dire a Provenzano, Felic… - HuffPostItalia : 'Caro Zingaretti, non lascio Azione per l'accordo su Roma' -

Intervista a Carlo Calenda: "Legittimo che i Dem scelgano un loro candidato, lo dicano. Ma non mi possono chiedere di lasciare il mio movimento". E sul governo: "Incapace sul recovery fund: dopo la ma ...

