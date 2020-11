Berlato (FdI): “La Ue ignora i cacciatori e conferma il divieto di piombo nelle zone umide” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Parlamento europeo, durante la sessione plenaria di ieri, con 292 voti a favore, 362 contrari e 39 astenuti ha respinto la richiesta avanzata dal Gruppo ECR di restituire alla Commissione europea la proposta di divieto indiscriminato dell’uso del piombo in tutte le zone umide d’Europa e nelle aree alle stesse adiacenti per poterla riformulare tenendo in considerazione le osservazioni avanzate dai cacciatori, dagli agricoltori e dai tiratori sportivi di tutta Europa. “Prendiamo atto con rammarico di questa decisione – ha commentato l’on. Sergio Berlato, da sempre in difesa dell’attività venatoria, anche a costo di essere preso di mira da attacchi sui social – presa a maggioranza dal Parlamento europeo dopo analoga decisione assunta dalla Commissione ambiente, sanità pubblica e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Parlamento europeo, durante la sessione plenaria di ieri, con 292 voti a favore, 362 contrari e 39 astenuti ha respinto la richiesta avanzata dal Gruppo ECR di restituire alla Commissione europea la proposta diindiscriminato dell’uso delin tutte leumide d’Europa earee alle stesse adiacenti per poterla riformulare tenendo in considerazione le osservazioni avanzate dai, dagli agricoltori e dai tiratori sportivi di tutta Europa. “Prendiamo atto con rammarico di questa decisione – ha commentato l’on. Sergio, da sempre in difesa dell’attività venatoria, anche a costo di essere preso di mira da attacchi sui social – presa a maggioranza dal Parlamento europeo dopo analoga decisione assunta dalla Commissione ambiente, sanità pubblica e ...

