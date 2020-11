Altri due femminicidi nel giorno contro la violenza sulle donne (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel giorno contro la violenza sulle donne non si fermano i femminicidi. Un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie con una coltellata al petto. L'omicidio è avvenuto a Cadoneghe, in provincia di Padova. L'... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nellanon si fermano i. Un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie con una coltellata al petto. L'omicidio è avvenuto a Cadoneghe, in provincia di Padova. L'...

Altri due femminicidi: a Stalettì, sulla costa ionica calabrese, e a Cadoneghe, in provincia di Padova. Nella notte prima della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In Calabria una donna ...

