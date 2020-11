All Together Now: Eki canta Tappeto di Fragole – 25 novembre 2020 (video e gallery) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella quarta puntata della terza edizione di All Together Now di stasera, 18 novembre 2020, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche Cahayadi Kam “Eki”, 33 anni, di Giacarta, sposato con una ragazza italiana. Si esibisce spesso in Piazza Duomo a Milano. Eki, a cui era stato chiesto di uscire dalla sua “confort zone”, stasera ha cantato il brano Tappeto di Fragole dei Modà. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d’eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, che quest’anno comprende anche una giuria popolare composta da dieci volti selezionati ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella quarta puntata della terza edizione di AllNow di stasera, 18, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche Cahayadi Kam “Eki”, 33 anni, di Giacarta, sposato con una ragazza italiana. Si esibisce spesso in Piazza Duomo a Milano. Eki, a cui era stato chiesto di uscire dalla sua “confort zone”, stasera hato il branodidei Modà. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d’eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tranti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, che quest’anno comprende anche una giuria popolare composta da dieci volti selezionati ...

RengaOfficial : Siete pronti?! Ci vediamo questa sera su Canale 5 dalle ore 21.20 ?? quarta puntata di “All Together Now”! ?? Io ci… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 @m_hunziker conduce un nuovo appuntamento con #AllTogetherNow. A giudicare i 9 concorr… - Maxxxibb3 : RT @ddojefrittur: Comunque, da ciò che scrivete, deduco che stamm facenn 'na vita 'e mmerd all together. Buona giornata. - zazoomblog : All Together Now 2020 eliminati: chi è stato eliminato oggi - #Together #eliminati: #stato #eliminato - Radiomusikblog : Incredibile esecuzione di Tappeto di Fragole ad #Alltogethernow: prende 100/100!!!! E lui è indonesiano! -