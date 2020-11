Alfonso Signorini fa spoiler sui nuovi concorrenti del GF Vip: “Entrerà qualcuno di molto odiato” (VIDEO) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella puntata di casa Chi registrata martedì 24 novembre, il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini ha fatto spoiler sui nuovi concorrenti che entreranno in casa nelle prossime settimane. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, gli autori hanno deciso di prolungare questa edizione del reality show fino ai primi di febbraio. La notizia ha, di per sé, sconvolto parecchio gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, pare che non appena si sapranno i nomi dei nuovi ingressi, molti vip rimarranno ancora più scioccati. Gli spoiler di Alfonso Signorini sui nuovi concorrenti Alfonso Signorini ha fatto qualche interessante anticipazione sui ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella puntata di casa Chi registrata martedì 24 novembre, il conduttore del GF Vipha fattosuiche entreranno in casa nelle prossime settimane. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, gli autori hanno deciso di prolungare questa edizione del reality show fino ai primi di febbraio. La notizia ha, di per sé, sconvolto parecchio gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, pare che non appena si sapranno i nomi deiingressi, molti vip rimarranno ancora più scioccati. Glidisuiha fatto qualche interessante anticipazione sui ...

