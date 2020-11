VIDEO Lazio-Zenit 3-1 | highlights | gol e sintesi I biancocelesti si avvicinano agli ottavi

(Di martedì 24 novembre 2020) Il calcio in Europa vede proseguire la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale oggi, martedì 24 novembre, ha visto scattare il programma della quarta giornata. Uno dei sei match previsti alle ore 21.00 era quello tra laed i russi dello: vittoria deiper 3-1 con gol di Immobile (doppietta), Parolo e Dzyuba.3-1 IL PRIMO GOL DI IMMOBILE GOAL! Ciro Immobile great strike 3' (1-0) ##UCLpic.twitter.com/6XjOZ652KM — noobfcb (@noob fcb) November 24, 2020 IL RADDOPPIO DI PAROLO2-0Marco Parolo 22 pic.twitter.com/TeCLhC0wGr — Jugadores Promesas (@Laligaspain2) November 24, 2020 IL GOL DI DZYUBA Nice finish ...

Lazio che resta seconda alle spalle del Dortmund (doppietta ... Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi ...E sono arrivate: la Lazio è ad un passo dagli ottavi, basta un punto col Brugge. Ma tutto nella partita contro lo Zenit è simbolico, altro che così maledettamente pratico. Tutto parte dall'oramai ...