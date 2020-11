‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 24 11 20

Leggi su isaechia

(Di martedì 24 novembre 2020) Non so a voi ma a me fa morire dal ridere sto fatto che ogni tot tempo a Queen Mary debba scattare un’emozione furibonda a caso e debba prendere il malcapitato di turno per cazziarlo e ridicolizzarlo a reti unificate. Cioè, quando succede qualche episodio eclatante (Gianbattista gate, NicòNellArmadio gate) posso anche capire, ma a volte proprio dal nulla e senza un motivo prende un disgraziato qualunque e se lo fa nuovo così, giusto per. Rendetevi conto che devo andare un attimo su Witty a vedere come si chiama il tizio che ha smerdato oggi perché è un totale sconosciuto che penso sia apparso in video la prima volta in vita sua proprio oggi pomeriggio e ricorderà per sempre il suo esordio sul piccolo schermo con MaVia che lo riempie immotivatamente di pernacchioni. Sto tale Saul (si, si chiama così, forse già il nome doveva fargli prevedere le imminenti sventure) è stato preso e fatto ...