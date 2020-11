Traffico Roma del 24-11-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 novembre 2020) LuceverdeBuonasera e ben trovati in redazione Sonia cerquetani diversi e gli incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della città e per incidente disagi alViale Somalia altezza via Pietro Mascagni è sempre per incidente rallentamenti in via Gregorio VII in uscita daL’incidente è avvenuto all’altezza di via Cardinale Tripepi altrimenti Piazza Sant Annibaliano altezza via di Sant’Agnese inevitabili le ripercussioni ed ancora incidente con disagi alin via Prenestina incrocio con via di Torrenova C’è ancora moltosulla Cassia Tomba di Nerone la Giustiniana e la Storta incolonnamenti poi sulla Flaminia da Corso Francia a raccordo code che ritroviamo sulla Salaria sempre in uscita dain corrispondenza del cavalcavia della ...