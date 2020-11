Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti: il motivo della fine della loro amicizia (Di mercoledì 25 novembre 2020) È notizia, ormai, nota da tempo che l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti è finita. Dentro la casa del Grande Fratello Vip, l’influencer milanese ha più volte parlato del suo rapporto con la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, non nascondendo il desiderio di chiarire con lei e fare pace. Stando ad una serie di tweet pubblicati dai telespettatori del GF Vip 5 e ripresi dal sito di Novella 2000, Tommaso Zorzi ha svelato il motivo per il quale l’amicizia con Aurora Ramazzotti si è incrinata. La questione è un po’ delicata perché ha a che fare, purtroppo, con un lutto, per questo motivo, Tommaso ha ricevuto non poche critiche, sempre ... Leggi su gossipblog (Di mercoledì 25 novembre 2020) È notizia, ormai, nota da tempo che l’traè finita. Dentro la casa del Grande Fratello Vip, l’influencer milanese ha più volte parlato del suo rapporto con la figlia di Michelle Hunziker ed Eros, non nascondendo il desiderio di chiarire con lei e fare pace. Stando ad una serie di tweet pubblicati dai telespettatori del GF Vip 5 e ripresi dal sito di Novella 2000,ha svelato ilper il quale l’consi è incrinata. La questione è un po’ delicata perché ha a che fare, purtroppo, con un lutto, per questoha ricevuto non poche critiche, sempre ...

