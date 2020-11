Spostamenti | il dpcm Natale | regioni chiuse salvo deroghe Cenone con i parenti stretti

(Di martedì 24 novembre 2020) Il Covid ferma lo sci. Il governo, nel giorno in cui il triste bollettino dei morti supera la soglia psicologica di 50mila vittime, risponde picche alledel Nord. Un ?no?...

La Conferenza delle Regioni ha varato dopo varie traversie e con, a nostro giudizio, colpevole ritardo, il regolamento per gli impianti a fune. Questo dovrebbe normare lo sci nell'inverno funestato da ...Da settimane non si fa altro che parlare del nuovo Dpcm del 3 dicembre, per molti cruciale visto l'arrivo delle festività natalizie.