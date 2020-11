Spari contro una sede Amazon nel torinese. E’ la terza volta dall’inizio dell’anno

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 24 novembre 2020) Lo stabilimentodi Torrazza Piemonte, nel, di nuovo “sotto attacco”. Repubblica Torino racconta che di nuovo è stato colpito da alcuni. E’ laalmeno. “Il mistero si infittisce. Oramai, infatti, non si parla più di casi isolati”. E’ accaduto domenica sera. “Erano le 19.20 quando gli addetti alla vigilanza hanno notato delle ammaccature sulla parete in lamiera della palazzina di stoccaggio, nell’area di carico dei tir. Abbastanza evidenti da pensare di nuovo a proiettili. Così gli addetti hanno allertato i carabinieri che sono arrivati ma, nonostante il lungo sopralluogo, non sono riusciti a trovare bossoli e ogive che possano indicare maggiori dettagli sull’arma. L’ipotesi degli investigatori, coordinati dal ...