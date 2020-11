"Sincerità per sincerità? Neanche a Palazzo Chigi". Myrta Merlino, la brutale verità: pronti via e umilia Conte | Video (Di martedì 24 novembre 2020) "Caro presidente, sincerità per sincerità". Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7 dedica metà della sua copertina a Giuseppe Conte. Dopo aver mostrato il Video del premier di poche ore prima a Otto e mezzo, davanti a Lilli Gruber, con l'annuncio di un Natale "blindato", la Merlino si rivolge direttamente all'avvocato del popolo. "Tra il dire e il fare c'è di mezzo il governare. Discoteche e assembramenti non sono stati l'unico errore estivo, gli ospedali pieni fin da subito, le file pazzesche per i tamponi, i vaccini antinfluenzali praticamente introvabili, le scuole chiuse di nuovo e i soldi che non arrivano a chi non lavora da mesi". Insomma, conclude Myrta, "tutta la lista delle cose che non hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) "Caro presidente,per".a L'Aria che tira su La7 dedica metà della sua copertina a Giuseppe. Dopo aver mostrato ildel premier di poche ore prima a Otto e mezzo, davanti a Lilli Gruber, con l'annuncio di un Natale "blindato", lasi rivolge direttamente all'avvocato del popolo. "Tra il dire e il fare c'è di mezzo il governare. Discoteche e assembramenti non sono stati l'unico errore estivo, gli ospedali pieni fin da subito, le file pazzesche per i tamponi, i vaccini antinfluenzali praticamente introvabili, le scuole chiuse di nuovo e i soldi che non arrivano a chi non lavora da mesi". Insomma, conclude, "tutta la lista delle cose che non hanno ...

