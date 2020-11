“Se ti ammali di Covid non venire in ospedale”: infermiera risponde a negazionista (Di martedì 24 novembre 2020) Michela infermiera di Pescara ha risposto all’attacco di una negazionista attraverso un video pubblicato sui social network Fonte screenshot YouTubeContinuano le “battaglie” dei negazionisti che a spron battuto proseguono la loro battaglia nella minimizzazione del Covid-19. L’ennesima puntata di questa accesa saga è andata in scena a Pescara in Abruzzo (regione diventata zona rossa da qualche giorno), dove Michela infermiera dell’ospedale civile ha dovuto fare i conti un messaggio da parte di un accanito negazionista. Si è ritrovata sull’automobile situata nel parcheggio dei dipendenti del nosocomio, un volantino piuttosto provocatorio. La ragazza però, stufa di questa situazione, ha deciso di reagire. Lo ha fatto con toni pacati tramite un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020) Micheladi Pescara ha risposto all’attacco di unaattraverso un video pubblicato sui social network Fonte screenshot YouTubeContinuano le “battaglie” dei negazionisti che a spron battuto proseguono la loro battaglia nella minimizzazione del-19. L’ennesima puntata di questa accesa saga è andata in scena a Pescara in Abruzzo (regione diventata zona rossa da qualche giorno), dove Micheladell’ospedale civile ha dovuto fare i conti un messaggio da parte di un accanito. Si è ritrovata sull’automobile situata nel parcheggio dei dipendenti del nosocomio, un volantino piuttosto provocatorio. La ragazza però, stufa di questa situazione, ha deciso di reagire. Lo ha fatto con toni pacati tramite un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, ...

zazoomblog : “Se ti ammali di Covid non venire in ospedale”: infermiera risponde a negazionista - #ammali #Covid #venire… - ChitoFabio : @italskipper Ma perché invece essere chiari. Non ti vacini... libero. Ma se ti ammali di covid tutte le cure sono a… - ottaviogentile : 'Se ti ammali non venire in ospedale, non perché non ti curerei, ma perché non te lo meriti' - RobertoSantine2 : @ElisabettaSamm1 @matteosalvinimi Ma hai bevuto ??? Se però poi ti ammali ti curi a casa tua con tutti gli annessi… - rosablur : @AndreyGromm @LaStampa certo resta in Svizzera se ti ammali, però, a pagamento. sai che hanno le TI al limite pure lì? -

Ultime Notizie dalla rete : “Se ammali Germogli: un produttore ci scrive e spiega perchè, in attesa delle nuove regole, bisogna fidarsi ilfattoalimentare.it