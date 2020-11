Sconcerti: Conte è un alibi per i giocatori dell’Inter. Si chiede conto solo al tecnico (Di martedì 24 novembre 2020) Sul Corriere della Sera la dura sentenza di Mario Sconcerti sull’Inter di Antonio Conte. “L’Inter è un gigante silenzioso perché se parla ha paura di quel che dice. La forza di Conte probabilmente copre troppo, cancella la volontà di pensiero. Siamo ormai tutti davanti a un errore: da un anno e mezzo parliamo molto più di Conte che di giocatori. È sbagliato per principio. Confondiamo la chiave con la casa. Nell’Inter i giocatori sono cancellati, conta solo Lukaku. Tutti gli altri hanno un alibi, nessuno chiede conto a loro, solo all’allenatore. Questo è l’errore più profondo. La fretta di riavere un’Inter vincente ha fatto pensare che bastasse Conte. Non è così, lo ha sempre ammesso ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 novembre 2020) Sul Corriere della Sera la dura sentenza di Mariosull’Inter di Antonio. “L’Inter è un gigante silenzioso perché se parla ha paura di quel che dice. La forza diprobabilmente copre troppo, cancella la volontà di pensiero. Siamo ormai tutti davanti a un errore: da un anno e mezzo parliamo molto più diche di. È sbagliato per principio. Confondiamo la chiave con la casa. Nell’Inter isono cancellati, contaLukaku. Tutti gli altri hanno un, nessunoa loro,all’allenatore. Questo è l’errore più profondo. La fretta di riavere un’Inter vincente ha fatto pensare che bastasse. Non è così, lo ha sempre ammesso ...

