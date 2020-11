Pavia, frase shock del consigliere comunale di centrodestra: “Per salvare pochi vecchietti si rovina la vita ai giovani. W Darwin” (Di martedì 24 novembre 2020) Covid, le frasi shock del consigliere comunale di Pavia: “W Darwin” “Per salvare poche migliaia di vecchietti dal Covid stiamo rovinando la vita ai giovani, W Darwin”: sono le frasi shock scritte su Facebook da Niccolò Fraschini, consigliere comunale della maggioranza di centrodestra di Pavia. Eletto con la lista civica “Pavia Prima – Fracassi Sindaco”, Fraschini non è nuovo a uscite simili. Nel marzo scorso, infatti, aveva attaccato i napoletani “che hanno l’immondizia nelle strade e ci schifano”, i francesi “che non hanno il bidet” e i romeni “che hanno i bambini che vivono nelle ... Leggi su tpi (Di martedì 24 novembre 2020) Covid, le frasideldi: “Wpoche migliaia didal Covid stiamondo laai, W: sono le frasiscritte su Facebook da Niccolò Fraschini,della maggioranza didi. Eletto con la lista civica “Prima – Fracassi Sindaco”, Fraschini non è nuovo a uscite simili. Nel marzo scorso, infatti, aveva attaccato i napoletani “che hanno l’immondizia nelle strade e ci schifano”, i francesi “che non hanno il bidet” e i romeni “che hanno i bambini che vivono nelle ...

