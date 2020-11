Nuovo Dpcm, Speranza: “A Natale solo con gli affetti più stretti, ci sarà principio proporzionalità” (Di martedì 24 novembre 2020) Quest’anno sarà un Natale diverso, che “va limitato agli affetti più stretti. Il messaggio è che dobbiamo stare con le persone più care ma ridurre tutte le occasioni non necessarie in cui il contagio si può diffondere”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a diMartedi’ su La7 in onda stasera. Sul tetto massimo del numero di convitati “faremo una valutazione, non c’è stata ancora una decisione”. Quanto alla querelle sugli impianti sciistici e le settimane bianche, Speranza ha ribadito: “Con le regioni parliamo e parleremo, io capisco che ci sono famiglie, persone che lavorano, meritano il massimo rispetto. Ma il punto è evitare le tantissime aggregazioni che possono svilupparsi e i tanti che si sposterebbero per andare in vacanza. Non dobbiamo fare l’errore di ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Quest’announdiverso, che “va limitato aglipiù. Il messaggio è che dobbiamo stare con le persone più care ma ridurre tutte le occasioni non necessarie in cui il contagio si può diffondere”. Lo ha detto il ministro della Salute Robertoa diMartedi’ su La7 in onda stasera. Sul tetto massimo del numero di convitati “faremo una valutazione, non c’è stata ancora una decisione”. Quanto alla querelle sugli impianti sciistici e le settimane bianche,ha ribadito: “Con le regioni parliamo e parleremo, io capisco che ci sono famiglie, persone che lavorano, meritano il massimo rispetto. Ma il punto è evitare le tantissime aggregazioni che possono svilupparsi e i tanti che si sposterebbero per andare in vacanza. Non dobbiamo fare l’errore di ...

mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - alleanzaxeuropa : RT @CettaFerrara: Leggo del nuovo DPCM e viene da urlare. Negozi aperti per le festività e coprifuoco il 24 e il 31 spostato all'una di no… - 8_ferro : RT @mattino5: In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo ancora in un… - Eumoret : RT @giuseppetp55: Dicono che è in corso una riunione di Governo,con presenti Conte,Pd e grillini,per decidere sul da farsi per il nuovo DPC… -