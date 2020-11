Natale, il timore di Rezza: 'Spostamenti e assembramenti diffondono il virus' (Di martedì 24 novembre 2020) Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute, nel corso della conferenza stampa sull'aggiornamento della situazione Covid-19 in Italia, si è detto preoccupato per i ... Leggi su globalist (Di martedì 24 novembre 2020) Gianni, direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute, nel corso della conferenza stampa sull'aggiornamento della situazione Covid-19 in Italia, si è detto preoccupato per i ...

Il direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute: "Vedremo poi quali misure verranno prese, quali saranno le decisioni che sicuramente saranno delle decisioni ponderate".

Rischia di trasformarsi in un nuovo scontro la questione degli spostamenti durante le feste natalizie. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, predica prudenza e frena sull'ipotesi di ...

