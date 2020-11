Le Iene, scherzo ad Adriana Volpe: il suo barboncino Grace è stato rapito (Di mercoledì 25 novembre 2020) Uno scherzo più che particolare quello subito a Le Iene dalla showgirl Adriana Volpe, vittima questa sera di un terribile sketch architettato da Stefano Corti e Alessandro Onnis. Stiamo parlando del rapimento della piccola Grace, la dolcissima barboncina della conduttrice, alla quale Adriana è veramente molto legata. La dolce Grace è ormai molto famosa anche sui Social, ed è proprio per questo che è divenuta vittima de Le Iene. Lo show infatti ha voluto sottoporre Adriana Volpe ad una terapia d’urto per farle capire che i cani non siano influencer. E così, nel corso di un rilassante weekend in compagnia di un’amica, Adriana ha incontrato un immenso fan della piccola Grace, Jean ... Leggi su gossipblog (Di mercoledì 25 novembre 2020) Unopiù che particolare quello subito a Ledalla showgirl, vittima questa sera di un terribile sketch architettato da Stefano Corti e Alessandro Onnis. Stiamo parlando del rapimento della piccola, la dolcissima barboncina della conduttrice, alla qualeè veramente molto legata. La dolceè ormai molto famosa anche sui Social, ed è proprio per questo che è divenuta vittima de Le. Lo show infatti ha voluto sottoporread una terapia d’urto per farle capire che i cani non siano influencer. E così, nel corso di un rilassante weekend in compagnia di un’amica,ha incontrato un immenso fan della piccola, Jean ...

Emanuele4Music : Scherzo Adriana Volpe a Le Iene: chi ha rapito la barboncina Grace? | Video Mediaset - mirighiri : @leeveean Lui dice che deve uscire perché ha un contratto e partecipare a uno scherzo delle iene - onnis4president : RT @redazioneiene: Un vero incubo per la povera @AdrianaVolpeTV: gliel’hanno fatto vivere @Stefano_Corti85 e @onnis4president! Ma per fortu… - redazioneiene : Un vero incubo per la povera @AdrianaVolpeTV: gliel’hanno fatto vivere @Stefano_Corti85 e @onnis4president! Ma per… - VizTheWiz2 : @1f6eed3c8c1c4e4 credete che scherzo ? è la verità nel 68 c'erano 2 gruppi distinti chi trombava a bestia e chi mai… -