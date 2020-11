Juventus-Ferencvaros oggi in tv in chiaro? Canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di martedì 24 novembre 2020) Il programma di Juventus-Ferencvaros, gara valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. I bianconeri, dopo aver raccolto due vittorie e una sconfitta nelle prime tre partite del gruppo G, si trovano al secondo posto dietro al Barcellona. La squadra di Andrea Pirlo va a caccia di un successo per consolidare la seconda posizione. L’incontro, previsto oggi martedì 24 novembre alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. I bianconeri, dopo aver raccolto due vittorie e una sconfitta nelle prime tre partite del gruppo G, si trovano al secondo posto dietro al Barcellona. La squadra di Andrea Pirlo va a caccia di un successo per consolidare la seconda posizione. L’incontro, previstomartedì 24 novembre alle ore 21, sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

