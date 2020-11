Impianti sci, per maestri prematuro decidere ora chiusura (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Labitalia) - "Cominciare a dire che si chiude tutta l'attività sciistica per tutto il periodo di Natale e Capodanno, già a metà novembre, mi sembra leggermente prematuro". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Giuseppe Cuc, presidente del Collegio nazionale maestri di sci italiani. "Per noi - ribadisce - è un danno enorme; già abbiamo perso un piccolo quarto della stagione 2019-2020, anche se non era andata così male e, quindi, siamo riusciti a sopravvivere. E anche quest'anno quello che chiediamo di poter iniziare in un modo tranquillo con tutte le regole che hanno imposto. Sarà poi interessante capire se Francia e Austria chiuderanno: se gli altri aprono noi cosa facciamo?". "E' pur vero - ammette - che tutti devono prepararsi alla partenza, però riteniamo che se la questione sanitaria e la pressione sugli ospedali, da qui a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Labitalia) - "Cominciare a dire che si chiude tutta l'attività sciistica per tutto il periodo di Natale e Capodanno, già a metà novembre, mi sembra leggermente". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Giuseppe Cuc, presidente del Collegio nazionaledi sci italiani. "Per noi - ribadisce - è un danno enorme; già abbiamo perso un piccolo quarto della stagione 2019-2020, anche se non era andata così male e, quindi, siamo riusciti a sopravvivere. E anche quest'anno quello che chiediamo di poter iniziare in un modo tranquillo con tutte le regole che hanno imposto. Sarà poi interessante capire se Francia e Austria chiuderanno: se gli altri aprono noi cosa facciamo?". "E' pur vero - ammette - che tutti devono prepararsi alla partenza, però riteniamo che se la questione sanitaria e la pressione sugli ospedali, da qui a ...

repubblica : Oggi su Rep: ?? Messner: “La montagna non è solo sci, giusto tenere ora gli impianti chiusi” [di Giampaolo Visetti] - repubblica : Emergenza Covid, impianti di sci fermi nei Paesi vicini e per Natale regole europee - giuseppes75 : @TgLa7 Secondo il servizio appena andato in onda sulle aperture degli impianti di sci, la Slovenia non sarebbe Memb… - Giovanni1962RM : RT @L_Apostata: A 10.000 morti la vostra preoccupazione era lo spritz, a 30.000 le discoteche, a 45.000 Babbo Natale, a 50.000 gli impianti… - rimmel83837671 : RT @edigram: @rimmel83837671 @LilianaArmato Traduzione: gli sponsor di partito hanno impianti sciistici e vogliono incassare #Vacanze e #co… -