Il paese che non c’è. (Di martedì 24 novembre 2020) di Redazione. Una cosa è ormai certa. Non siamo un “grande” paese. Non siamo un popolo unito e solidale con chi se la passa peggio: ognuno pensa al proprio orticello e vi si rinchiude dentro, lasciando fuori dalla porta tutto il resto. Da una parte i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, dallo stipendio più Leggi su freeskipper (Di martedì 24 novembre 2020) di Redazione. Una cosa è ormai certa. Non siamo un “grande”. Non siamo un popolo unito e solidale con chi se la passa peggio: ognuno pensa al proprio orticello e vi si rinchiude dentro, lasciando fuori dalla porta tutto il resto. Da una parte i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, dallo stipendio più

luigidimaio : Il terremoto in Irpinia causò la morte di quasi 3000 persone. Una sofferenza inaudita che ha sconvolto l’intero Pae… - sentonyiwobi : Di Maio si ricordi che è il Ministro degli #Esteri dell'Italia e lavori per collocare nel posto dove merita il nost… - Antonio_Tajani : #23Novembre1980 ?????? Il terribile terremoto dell'#Irpinia. Una delle pagine più drammatiche del nostro Paese che an… - giadif : Ai confini della Russia ci sono più soldati russi che USA, paese a migliaia di chilometri di distanza. Ma va? - O_Guappo : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Lo sport non è mai stato incentivato in questo paese. Mi ricordo che gli insegnanti d… -

Ultime Notizie dalla rete : paese che Storia di un Paese che cambia. L’Italia negli archivi d’impresa Corriere della Sera Il complesso rapporto di Amazon con gli attivisti

Documenti rivelano pratiche attuate dal gruppo al fine di monitorare l'attività di chi si batte per tutela sindacale, ambientale e giustizia sociale.

Covid, svolta dalla Spagna: ecco il primo test che distingue il virus dalla normale influenza

Un nuovo test distingue il Covid dalla normale influenza. Genomica, la società di diagnostica molecolare del Gruppo PharmaMar, ha reso disponibile un nuovo test PCR agli ospedali o ...

Documenti rivelano pratiche attuate dal gruppo al fine di monitorare l'attività di chi si batte per tutela sindacale, ambientale e giustizia sociale.Un nuovo test distingue il Covid dalla normale influenza. Genomica, la società di diagnostica molecolare del Gruppo PharmaMar, ha reso disponibile un nuovo test PCR agli ospedali o ...