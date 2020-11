Il Napoli ha perso da squadra pollastra (Di martedì 24 novembre 2020) COMMENTO ALLA 8a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Si riprende dopo questa pausa senza senso, questo torneo senza senso che nessuno ha voluto. A parte quell’avvocato di Lubiana. Il quale impone il calcio come potenza sovra nazionale. Il governo norvegese aveva impedito la trasferta della nazionale per Bucarest. Lui, inflessibile, se ne infischia. Tavolino per i rumeni. Il calcio va avanti. Nonostante sia un moloch malato al quale il Covid può assestare la botta finale. Il virus si è trovato davanti un organismo devastato da debiti colossali. Solo negli ultimi dieci anni, la Serie A ha perso circa due miliardi, 500mila euro al giorno. Le società non pagano da marzo. Da quando sono crollati gli abbonamenti allo stadio, i biglietti delle partite, e anche l’ultima rata dei diritti tv Sky. Un precipitare inarrestabile nel burrone del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 novembre 2020) COMMENTO ALLA 8a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Si riprende dopo questa pausa senza senso, questo torneo senza senso che nessuno ha voluto. A parte quell’avvocato di Lubiana. Il quale impone il calcio come potenza sovra nazionale. Il governo norvegese aveva impedito la trasferta della nazionale per Bucarest. Lui, inflessibile, se ne infischia. Tavolino per i rumeni. Il calcio va avanti. Nonostante sia un moloch malato al quale il Covid può assestare la botta finale. Il virus si è trovato davanti un organismo devastato da debiti colossali. Solo negli ultimi dieci anni, la Serie A hacirca due miliardi, 500mila euro al giorno. Le società non pagano da marzo. Da quando sono crollati gli abbonamenti allo stadio, i biglietti delle partite, e anche l’ultima rata dei diritti tv Sky. Un precipitare inarrestabile nel burrone del ...

