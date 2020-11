E’ morto Paolo Gabriele Fu l’assistente di Ratzinger e gola profonda dello scandalo Vatileaks Era malato da tempo Nuzzi | “Farò i nomi di chi lo ostacolò”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 novembre 2020) E’, fu assistente di camera di Papa Benedetto XVI e finì al centro della clamorosa fuga di documenti che segnò l’ultimo periodo del Pontificato di Joseph, poi passato alla storia come lo”.da, si è spento questa mattina a Roma all’età di 54 anni. Per la fuga di documenti, pubblicati in un libro del giornalista Gianluiginell’ottobre 2012 fu condannato dal tribunale della Santa sede a 18 mesi di reclusione per il furto dei documenti ma in seguitolo graziò. “– ha dettoall’Adnkronos – è stato un uomo di coraggio, ...