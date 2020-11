Covid, abbiamo 'sbagliato' a contare i morti? Sì, ma per difetto (Di martedì 24 novembre 2020) Le vittime dell'epidemia sono probabilmente molte di più di quelle conteggiate nelle statistiche ufficiali. L'Iss fa chiarezza sui criteri: la positività al Sars-Cov-2 non è sufficiente per ... Leggi su today (Di martedì 24 novembre 2020) Le vittime dell'epidemia sono probabilmente molte di più di quelle conteggiate nelle statistiche ufficiali. L'Iss fa chiarezza sui criteri: la positività al Sars-Cov-2 non è sufficiente per ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid abbiamo Covid, abbiamo "sbagliato" a contare i morti? Sì, ma per difetto Today.it Azzurre pronte al tour de force nella “bolla” di Champions al Pala Igor: “Testa e cuore per poter vincere”

Marchioni aggiunge: «Abbiamo preparato tutto nei minimi dettagli. Oltretutto i protocolli Covid ci impongono a regole ferree. Io vedo grande equilibrio nel girone». M. P.

In Italia 600 mila nuovi poveri per il Covid

ROMA (ITALPRESS) – L’allargamento delle maglie del disagio sociale, un aumento delle disparità, un più ampio gender gap. Sono alcuni dei dati emersi dal secondo Rapporto Censis -Tendercapital sui Buon ...

